مواجهات قوية للأندية العربية.. النتائج الكاملة لقرعة دوري أبطال إفريقيا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أسفرت نتائج القرعة لبطولة دوري أبطال إفريقيا عن مواجهات قوية للأندية العربية في دور المجموعات، المقرر انطلاقه فبراير 2023.

وتواجد الوداد المغربي (حامل اللقب) في المجموعة الأولى التي تضم معه، بترو أتلتيكو الأنجولي، وشبيبة القبائل الجزائري، وفيتا كلوب الكونغولي، فيما وقع الأهلي المصري في المجموعة الثانية مع صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني، وجاءت مجموعة الزمالك المصري عربية خالصة حيث ضمت معه، الترجي التونسي والمريخ السوداني وشباب بلوزداد الجزائري.

النتائج الكاملة لقرعة دوري أبطال إفريقيا

المجموعة الأولى: الوداد المغربي، بترو أتلتيكو الأنجولي، شبيبة القبائل الجزائري، فيتا كلوب الكونغولي

المجموعة الثانية: الأهلي المصري، صن داونز الجنوب إفريقي، الهلال السوداني، القطن الكاميروني

المجموعة الثالثة: الرجاء المغربي، حوريا الغيني، سيمبا التنزاني، فايبرز الأوغندي

المجموعة الرابعة: الترجي التونسي، الزمالك المصري، شباب بلوزداد الجزائري، المريخ السوداني

موعد مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا

الجولة الأولى: 10 و11 فبراير 2023

الجولة الثانية: 17 و18 فبراير 2023

الجولة الثالثة: 24 و25 فبراير 2023

الجولة الرابعة: 7 و8 مارس 2023

الجولة الخامسة: 17 و18 مارس 2023

الجولة السادسة: 31 مارس و1 أبريل 2023

يذكر أن الوداد المغربي هو حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا، بعدما تغلب على الأهلي المصري في المباراة النهائية بنتيجة 0/2.

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