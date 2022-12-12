قرعة الكونفدرالية الإفريقية.. بيراميدز وفيوتشر في مجموعة واحدة مع الجيش الملكي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أسفرت نتائج قرعة دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية موسم 2023/2022، عن وقوع ناديي بيراميدز وفيوتشر المصريين في المجموعة الثالثة، مع أسكو كارا التوجولي، والجيش الملكي المغربي.

وتأهل بيراميدز إلى هذا الدور على حساب نيجيليك بطل النيجر، فيما تأهل فيوتشر على حساب أول أغسطس الأنجولي.

وتضم النسخة الحالية من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، ستة أندية عربية بما فيها بيراميدز وفيوتشر، وهي اتحاد العاصمة الجزائري، والاتحاد المنستيري التونسي، والجيش الملكي المغربي، والأخضر الليبي.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: اتحاد العاصمة الجزائري، مارومو جالانتس الجنوب إفريقي، الأخضر الليبي، سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي.

المجموعة الثانية: أسيك ميموسا الإيفواري، ديابل نوارس الكونغولي، ريفرز يونايتد النيجيري، موتيما بيمبي الكونغولي

المجموعة الثالثة: بيراميدز المصري، أسكو كارا التوجولي، فيوتشر المصري، الجيش الملكي المغربي

المجموعة الرابعة: مازيمبي الكونغولي، الاتحاد المنستيري التونسي، يانغ أفريكانز التنزاني، ريال باماكو المالي

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