«الأزرق» يستقر على برنامج التحضير لـ«خليجي 25»

المصدر: الكويت – أحمد عبد اللطيف

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وضع الجهازان الفني والإداري لمنتخب الكويت الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي بينتو برنامج الإعداد للمشاركة في خليجي 25 المقرر لها في الفترة من 6 إلى 19 يناير المقبل في مدينة البصرة العراقية من خلال جدول زمني محدد، يبدأ من 22 ديسمبر الجاري عقب انتهاء منافسات الجولة الـ 11 للدوري بتجمع داخلي لمدة 6 أيام للاطمئنان على سلامة اللاعبين الذين سيتم اختيارهم من خلال القائمة المبدئية التي شاركت في معسكر دبي، الذي أقيم الشهر الماضي لمدة 21 يوماً خاض خلاله «الأزرق» مواجهتين، الأولى أمام نظيره اللبناني وحقق الفوز بهدفين دون مقابل، وتغلب على منتخب الجزائر للمحليين في اللقاء الثاني بهدف نظيف، وربما يدخل إلى التشكيلة أيضاً عميد لاعبي العالم بدر المطوع لتكون مشاركته بمثابة تكريم له قبل الاعتزال.

ودية العراق

وسيغادر وفد الأزرق إلى البصرة يوم 29 الجاري عن طريق البر لإقامة مباراة ودية أمام نظيره العراقي يوم 30 الجاري، بناء على دعوة من الاتحاد العراقي لكرة القدم لتكون البروفة الأخيرة للأزرق قبل خوض الاستحقاق الخليجي رسمياً وبعدها يعود للكويت لاستكمال برنامج التدريب على أن يعود للبصرة يوم 4 يناير طبقاً للبرنامج الذي وضعته اللجنة المنظمة للبطولة، وهناك مساع من قبل الجهاز الإداري على استمرار الوفد في البصرة لخوض الحصص التدريبية وعدم العودة للكويت.

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