العراق ينفي تأجيل "خليجي25"

المصدر: دبي-علي شدهان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نفى العراق ممثلا باتحاد كرة القدم، ما يتردد حاليا بشأن تأجيل بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الـ25 المقرر لها في مدينة البصرة العراقية خلال الفترة من 6 حتى 18 يناير 2023.

وأكد الاتحاد العراقي في بيان رسمي أصدره اليوم الأربعاء، أن ما تروج له بعض وسائل الإعلام بمختلف مسمياتها هي أنباء غير صحيحة، وأن البطولة ستجري في موعدها المثبت، مبينا أن اللجنة المنظمة، ستصل مطلع أواخر الشهر الجاري إلى مدينة البصرة لتبدأ عملها الفعلي لغرض ترتيب كل الإجراءات اللوجستيّة الداعمة مع بقية اللجان من أجل إنجاح البطولة.

وأشار الاتحاد في بيانه إلى استمرار التواصل مع اتحاد كأس الخليج العربي، منوها إلى أن التحضيرات متواصلة من خلال الدعم الحكومي المقدم لتسهيل المهام كافة التي تتعلق باحتضان الاشقاء

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز