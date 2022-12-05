مقابل «رقبتي».. مُعلق مصري يتعهد لـ «السيسي» بلقب كأس العالم 2026

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تعهد المعلق الرياضي المصري أشرف شاكر، بقيادة منتخب الفراعنة للتتويج ببطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في أمريكا والمكسيك وكندا، وذلك حال توليه مسؤولية تدريب منتخب مصر.

وقال أشرف شاكر، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" المصرية: "سلموني منتخب مصر، وأتعهد بحصوله على كأس العالم 2026".

وتابع: "أعمل بأسلوب علمي، وأقوم حالياً بتحضير دكتوراه في "تكتيك" لعبة كرة القدم، وتنمية المهارات، وهو ما يؤهلني لتدريب منتخب مصر".

وأكمل: "أيضاً من خلال تعليقي على المباريات اكتسبت خبرات كبيرة، خاصة أن عدد المباريات التي علقت عليها وصل إلى 10 آلاف مباراة في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية".

وأتم، قائلاً: "أتعهد بلقب كأس العالم 2026 لمصر، سأقوم بتسليم "رقبتي" أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذا فشلت في ذلك".

يذكر أن منتخب مصر فشل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، بعد خسارته أمام السنغال بركلات الترجيح، في الجولة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.

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