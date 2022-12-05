حقيقة تخلي رينارد عن السعودية من أجل الجزائر

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير جزائرية، حقيقة اقتراب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب السعودية، من تولي تدريب منتخب الجزائر خلفاً للمدير الفني الحالي جمال بلماضي.

وكان منتخب السعودية فشل في تجاوز دور المجموعات بكأس العالم 2022 تحت قيادة رينارد، ليودع المونديال مبكراً رغم الانطلاقة القوية للأخضر السعودي وفوزه على منتخب الأرجنتين 1/2.

وبحسب جريدة "الشروق" الجزائرية، فهناك مصدر بالاتحاد الجزائري لكرة القدم نفى هذه الأنباء، مشيراً إلى أن الهدف من ترويجها ضرب استقرار منتخب محاربي الصحراء.

وتابع: "تفاجأنا بهذه الأخبار ولا نعرف حتى مصدرها الرئيسي، لأن الاتحاد الجزائري لم يفكر ولو ثانية واحدة في هذا الأمر".

وأكمل: "لقد قالها رئيس الاتحاد الجزائري جهيد زفيزف في سبتمبر الماضي، جمال بلماضي باق في منصبه حتى 2026، ولديه مشروع ندعمه ونقف وراءه حتى مونديال 2026".

يذكر أن بلماضي فشل في قيادة منتخب الجزائر للتأهل إلى كأس العالم 2022، بعد الخسارة أمام الكاميرون بالجولة الختامية من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.

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