الدوري المصري.. 4 إقالات للمدربين في 5 جولات

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

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عاد مسلسل إقالات المدربين للظهور مجدداً في الموسم الجاري للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وبدأت الإقالات مبكراً بعكس المواسم الماضية، إذ شهدت البطولة رحيل 4 مدربين عن مناصبهم، بعد مرور 5 جولات فقط، وكانت البداية بعد الجولة الثالثة.

ورحل المدرب القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو، عن فريق غزل المحلة، العائد إلى الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك بسبب خلاف على الراتب وعدم قدرة إدارة النادي على توفير العملة الأجنبية (الدولار)، وهو ما دفع المدرب للتخلف عن تدريبات الفريق، واتخذت إدارة النادي قرارها برحيل بابافاسيليو.

كما قرر مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، إقالة إيهاب جلال من تدريب فريق الكرة الأول، وتعيين طارق سليمان، خلفاً له، وذلك لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي، وفقاً لإدارة النادي، وجاء هذا القرار بعد تخلف جلال، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، عن المثول للتحقيق أمام المستشار القانوني للنادي المصري، بسبب المشادات التي حدثت بينه وبين جماهير النادي، عقب مباراة الفريق أمام الزمالك، الخميس الماضي. فيما أعلن نادي البنك الأهلي، توجيه الشكر للمدرب خالد جلال المدير الفني للفريق الأول، وذلك بعد الهزيمة أمام إنبي ضمن الجولة الخامسة من الدوري، وقررت إدارة النادي تعيين المدرب المخضرم، حلمي طولان، مديراً فنياً للفريق.

وكان ربيع ياسين، المدير الفني السابق لفريق أسوان، أول الراحلين عن منصبه، بعد الجولة الثالثة للدوري، إذ تعرض الفريق لثلاث هزائم متتالية.

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