الأهلي يتصدر الدوري المصري بفوز صعب على طلائع الجيش

المصدر: أ ف ب

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تصدر الاهلي ترتيب الدوري المصري لكرة القدم بفوز صعب على ضيفه طلائع الجيش، بعدما حوّل تأخره بهدف في الشوط الاول الى فوز 2-1، الجمعة، على ملعب الاهلي والسلام، في ختام المرحلة الخامسة.

تقدم طلائع الجيش عن طريق احمد متعب (25) وعادل النتيجة للاهلي احمد عبد القادر (53) واضاف عمرو السولية الهدف الثاني لأصحاب الأرض (66 من ركلة جزاء).

وواصل الاهلي انتصاراته محققا فوزه الرابع تواليا، ورفع رصيده الى 12 نقطة في المركز الاول، فيما تجمد رصيد الجيش عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.

في شوط اول متوسط فنيا، تمكن الاهلي من السيطرة والاستحواذ لكن دون خطورة او فعالية هجومية تُذكر لصعوبة اختراق دفاع الجيش المتكتل، مع اعتماد الضيوف على الهجمات المرتدة، ومن احداها أرسل احمد أيمن منصور تمريرة خلف دفاع الاهلي لمتعب انفرد وسددها من فوق محمد الشناوي محرزا هدف التقدم (25).

سعى لاعبو الاهلي مع بداية الشوط الثاني لادراك التعادل، وأرسل البرازيلي برونو سافيو عرضية متقنة حولها عبد القادر رأسية الى يمين شادي رضوان محرزا هدف التعادل (53)، وردّ احمد عبد الرحمن "زولا" بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء (56) ابعدها الشناوي الى ركنية بصعوبة.

وفي الدقيقة 60، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للأهلي، اثر عرقلة رضوان لسافيو، انبرى لها السولية وسددها على يسار الحارس البديل عماد السيد (66).

وكاد محمد شريف ان يضيف هدفا ثالثا للأهلي (77) بعدما تلقى تمريرة من البديل محمد مجدي "افشه" سددها من فوق عماد السيد، وابعدها محمد فتح الله من على خط المرمى. وسدد كريم فؤاد من داخل منطقة الجزاء (79) ابعدها السيد الى ركنية.

وسقط الاسماعيلي في فخ الخسارة مجددا امام ضيفه سموحة بهدف نظيف على ملعب الاسماعيلية.

سجل هدف الفوز لسموحة الغيني اليا سيلا (25) رافعا رصيد فريقه الى 5 نقاط في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد الاسماعيلي الذى تلقى الخسارة الثالثة له هذا الموسم من اربع مباريات خاضها عند نقطة وحيدة بقي من خلالها في المركز السادس عشر.

ولعب سموحة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 65 عقب طرد مدافعه محمود شبانة بحصوله على بطاقة حمراء مباشرة عقب العودة الى تقنية الحكم المساعد.

وحقّق المقاولون العرب فوزًا مستحقًا على ضيفه سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، على ملعب الاول.

تقدم للمقاولون عبد الرحمن خالد (37) وعادل النتيجة لسيراميكا محمد عادل (66) واعاد الاوغندي جوزيف اوشايا اصحاب الارض للمقدمة (84).

ورفع المقاولون رصيده إلى 7 نقاط في المركز السابع، بينما تجمد رصيد سيراميكا عند 3 نقاط في المركز الرابع عشر.

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