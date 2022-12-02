السعودية تتقدم بطلب لاستضافة كأس آسيا للسيدات 2026

المصدر: البيان

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قدّمت السعودية طلباً رسمياً للاتحاد الآسيوي لاستضافة نهائيات كأس آسيا لكرة القدم للسيدات 2026، على ما أعلن الاتحاد السعودي الجمعة.

وذكر اتحاد اللعبة السعودي في بيان أنّ "الوفد السعودي المكلف (قام) بتقديم الملف في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور".

ونقل البيان عن رئيس الاتحاد ياسر المسحل قوله إنّ "المملكة تسعى لاستضافة هذا الحدث القاري الكبير مواكبةً لما تشهده من قفزات تنموية شاملة، لا سيما في عالم الرياضة".

واعتبر وفقا لسكاي نيوز عربية، أنّ "هذه الاستضافة ستفتح آفاقاً جديدة لكرة القدم النسائية في المملكة والمنطقة، التي حققت تقدماً كبيراً رغم حداثة عهدها".

وتتنافس السعودية لاستضافة البطولة، مع ملفات ستقدمها الأردن وأستراليا وأوزبكستان، ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن الدولة المستضيف للبطولة في 2023.

وفي أكتوبر، اختيرت السعودية لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في عام 2029 في مدينة نيوم المستقبلية العملاقة.

وفي نوفمبر 2021، أطلقت السعودية الدوري المحلي للسيدات بمشاركة 16 فريقًا.

وخاض المنتخب السعودي للسيدات، الذي تدربه الألمانية المخضرمة مونيكا ستاب، أول لقاء رسمي له في فبراير حين فاز على سيشل 2-صفر.

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