توقف مباراة في الدوري المصري بسبب «كلب» (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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شهدت إحدى مباريات بطولة الدوري المصري، لقطة طريفة بعدما اقتحم "كلب" ملعب المباراة، وتسبب في إيقافها.

وكانت المباراة تجمع بين الإسماعيلي وسموحة، على ملعب الأول بمدينة الإسماعيلية في مصر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري، وعند الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء اقتحم كلب أرضية الملعب، وهو ما دفع حكم المباراة لإيقافها.

واستمر إيقاف اللعب في المباراة لمدة نصف دقيقة تقريباً، حتى خروج الكلب من الملعب، واستأنف بعدها اللاعبون اللقاء بشكل طبيعي.

يذكر أنه قبل هذه المباراة خاض الإسماعيلي ثلاث مباريات بمنافسات الدوري المصري، خسر في مباراتين وتعادل مباراة واحد، أما سموحة خاض قبل مواجهة اليوم ثلاث مباريات أيضاً، تعادل في مباراتين منها وخسر مباراة واحدة.

كلب يقتحم أرض الملعب في مباراة بالدوري المصريhttps://t.co/oZAKZY8uxypic.twitter.com/2uGoeuJh75 — البيان الرياضي (@AlBayanSports) December 2, 2022

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