بسبب الحذاء.. إقالة مدرب مصر السابق من فريقه الجديد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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قرر مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، إقالة مدرب الفريق إيهاب جلال من منصبه، عقب انتهاء مباراة الزمالك أمس الخميس، ضمن منافسات الدوري المصري.

وكان المصري اقتنص تعادلاً ثميناً من الزمالك بالجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري، بعدما انتهت المباراة بالتعادل 2/2.

وعقب المباراة وجهت الجماهير البورسعيدية المتواجدة في مدرجات الملعب انتقادات حادة لإيهاب جلال مدرب منتخب مصر السابق، قبل أن يرد الأخير عليها بالإشارة إلى حذائه، كنوع من الإهانة.

وبعد هذا الفعل قرر مجلس إدارة المصري إقالة إيهاب جلال من منصبه بسبب رفضه هذا التصرف، وذلك حسبما أكدت قنوات أون تايم سبورتس المصرية.

وفي نفس الوقت، يرفض بعض أعضاء مجلس إدارة المصري هذا القرار، ويتمسكوا باستمرار جلال في منصبه خاصة أنه حالياً سيكون من الصعب التعاقد مع مدرب جديد، في ظل بدء منافسات الموسم الكروي.

يذكر أن المصري يحتل حالياً المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 5 نقاط، جمعها من فوز وتعادلين وخسر مواجهة واحدة.

وتولى إيهاب جلال تدريب منتخب مصر عقب رحيل البرتغالي كارلوس كيروش، إلا أنه لم يستمر في منصبه سوى أيام قليلة وتمت إقالته اعتراضاً على نتائج وأداء الفراعنة تحت قيادته.

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