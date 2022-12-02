«شرطة القضارف» غاضب من التحكيم

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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هاجم نادي الشرطة القضارف، حكم مواجهته الدورية أمام الهلال، والتي حسمها الهلال لصالحه بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الدوري السوداني الممتاز، الذي يواصل مبارياته على الرغم من انشغال العالم بمونديال 2022.

وحمل مرتضى شعيرية رئيس القطاع الرياضي بنادي الشرطة القضارف، الحكم، مسؤولية خسارة فريقه للمباراة، وقال إن فريقه لم يخسر أمام الهلال في الملعب، مبيناً أن الشرطة كان الطرف الأفضل في المباراة، بشهادة كل من شاهدها، وكان يستحق النصر والثلاث نقاط، لكن إصرار حكم اللقاء علي إنقاذ الهلال، كان أكبر من عزيمة وإصرار لاعبي الشرطة، موضحاً أن الهلال تحرسه «الصافرات الظالمة»، التي تمنحه انتصارات غير مستحقة.

وشهدت المباراة أحداثاً مثيرة، باحتجاج الهلال أيضاً على الحكم، بعدما ألغى هدفين لمهاجمه جون مانو، كما طرد مهاجمه الكونغولي ماكاري للييبو، في الوقت المحتسب بدلاً عن المبدد.

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