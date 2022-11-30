مسؤول رياضي في مصر: محمد صلاح تلقى تهديدات بالقتل

المصدر: البيان

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أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة المصري، أن الدولي محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب الفراعنة، تعرض لتهديدات بالقتل.

وقال فرج عامر خلال تصريحات تليفزيونية: "صلاح تلقى تهديدات بالقتل قبل مواجهة السنغال، في إياب المرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022".

وتابع: "أحد الأشخاص توجه إلى صلاح في فندق بعثة إقامة منتخب مصر بالسنغال، وهدده بالقتل".

وأكمل: "اتحاد الكرة المصري تخاذل تمامًا عن حقوق مصر في إعادة مباراة السنغال، مَدافع الليزر كانت مُسلطة على وجوه اللاعبين طوال أحداث المباراة، وهذا الأمر كان كفيلاً لإعادة اللقاء".

يذكر أن منتخب السنغال حسم حينها تأهله إلى بطولة كأس العالم 2022، بعد تخطي منتخب مصر بركلات الترجيح.

ويقدم منتخب السنغال نتائج مميزة خلال مونديال 2022 المقام حالياً بدولة قطر، حيث نجح في التأهل إلى دور الـ 16 بكأس العالم، عقب فوزه على قطر 1/3، ثم الإكوادور 1/2، رغم خسارته في مباراة الجولة الأولى من مرحلة المجموعات أمام هولندا 0/2.

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