بسبب المبلغ الخيالي.. رونالدو يوافق على عرض النصر السعودي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير إسبانية، أن كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال، وافق على عرض نادي النصر السعودي، للانتقال إلى صفوفه بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2022، المقامة حالياً بدولة قطر.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن عرض النصر السعودي لرونالدو البالغ 173 مليون إسترليني، دفعه للموافقة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أنه بموجب العرض، سيحصل رونالدو على ما يعادل 200 مليون يورو في الموسم الواحد، مقابل ارتداء قميص العالمي لمدة موسمين ونصف، شامل الراتب والإعلانات.

وكان كريستيانو رونالدو رفض الانتقال إلى الدوري السعودي الصيف الماضي، لكن عدم اهتمام الأندية الأوروبية بضمه حالياً، قد يدفعه للانتقال إلى المنطقة العربية.

وأعلن مانشستر يونايتد خلال الفترة الماضية عن فسخ عقد رونالدو بالتراضي، بعدما هاجم اللاعب مدرب الفريق الهولندي إريك تين هاغ وإدارة النادي الإنجليزي.

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