رغم تأكيدات وزير السياحة.. السعودية تنفي التقدم بملف استضافة كأس العالم 2030

المصدر: وكالات

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أكدت وزارة السياحة السعودية، اليوم الأربعاء، أن المملكة لم تدرس تقديم عرض مشترك لاستضافة كأس العالم 2030 بالتعاون مع مصر واليونان.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بشبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن المملكة العربية السعودية، تهتم دائماً باستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، كجزء من الترويج للرياضة والسياحة داخلياً تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030.

ويأتي النفي السعودي الرسمي بعد ساعات من إعلان وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، أن المملكة تدرس تقديم عرض مشترك لاستضافة كأس العالم 2030 بالتعاون مع مصر واليونان.

وقال الخطيب في تصريحات لوكالة الأنباء الدولية "بلومبيرغ": "ندرس تقديم عرض مع اليونان ومصر لتنظيم مونديال 2030، ونتمنى أن يكون عرضًا ناجحًا، بالتأكيد ستستثمر الدول الثلاث بكثافة في البنية التحتية وستكون جاهزة بالتأكيد، وأنا أعلم أنه بحلول ذلك الوقت سيكون لدى المملكة أحدث الملاعب ومناطق المشجعين".

في الوقت الذي كشف فيه الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي، أن المملكة لم تقدم أي عرض من أجل استضافة كأس العالم عام 2030، كاشفًا عن خطط المملكة المستقبلية.

وقال الأمير عبد العزيز خلال تصريحات لشبكة "سي إن إن" أثناء تواجده مع بعثة المنتخب السعودي في مونديال قطر 2022: "ليس لدينا عرض حتى الآن بشأن استضافة كأس العالم 2030، ولكن ما نركز عليه الآن هو تقديم عرض لاستضافة كأس آسيا للسيدات 2026، وكأس آسيا 2027 للرجال".

وتابع: "فزنا أيضًا بعرض استضافة الألعاب الآسيوية عام 2030، لذلك ينصب تركيزنا حاليًا على كيفية تجهيز الملاعب وكيفية تجهيز البنية التحتية لاستضافة هذين الحدثين".

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