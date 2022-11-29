مسؤول في الاتحاد السوداني يعتدي على حكم

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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اعتدى خالد شريف عضو الاتحاد السوداني لكرة القدم، ورئيس الاتحاد المحلي بمدينة دنقلا بالولاية الشمالية، على حكم مباراة فريق الرابطة دنقلا مع الأهلي بطل أرقو، عقب نهاية اللقاء، واحتج خالد شريف على عدم منح الحكم زمناً إضافياً في المباراة التي كانت تلعب ضم مباريات تأهيلي الدوري الممتاز.

وأفاد شهود عيان أن الاشتباك بين الحكم وعضو اتحاد الكرة السوداني أدى إلى تدخل (أمن الملاعب) بعد أن اشتبك مع الحكم بالأيدي .

وكشفت مصادر أن تقرير حكم المباراة وصل بالفعل إلى لجنة المسابقات لكنه لم يتم إرسالها إلى لجنة الانضباط حتى الآن بحسب نصوص القواعد العامة ، وإن كان يتوقع أن يعرض على اللجنة في اجتماعها المقبل .

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