درجال يوقع عقد تنظيم «خليجي25»

المصدر: دبي - علي شدهان

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وقع عدنان درجال، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، ورئيس شركة لوريل للإدارة الدولية، أمس، عقد تنظيم بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الـ 25، المقرر إقامتها في مدينة البصرة من 6 إلى 18 يناير 2023، وبموجب العقد، الذي شهده أحمد المبرقع، وزير الشباب والرياضة العراقي، تقوم شركة لوريل بتنظيم فعاليات البطولة، وجميع التفاصيل المتعلقة بها، وفقاً للمواصفات الدولية في تنظيم البطولات بهدف إظهارها بأفضل صورة، كما يعد توقيع العقد خطوة مهمة في طريق استكمال كل مستلزمات إقامة «خليجي25».

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