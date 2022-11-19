العراق يشكو كوستاريكا لـ«فيفا»

المصدر: دبي - علي شدهان

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تصاعدت وتيرة أزمة إلغاء المباراة الدولية الودية لمنتخب العراق الأول لكرة القدم أمام نظيره الكوستاريكي، بتقديم الاتحاد العراقي شكوى لدى الاتحادين الدولي (فيفا) و«الكونكاف» على نظيره الكوستاريكي لما يراه عدم تنفيذ كامل بنود العقد المبرم بين الطرفين، والخاص بإقامة المباراة بين المنتخبين في مدينة البصرة، والتي كان مقرراً لها الخميس الماضي.

الشرط الجزائي

وطالب الاتحاد العراقي بالوفاء بالشرط الجزائي الذي تضمنه العقد بعد رفض الجانب الكوستاريكي لعب المباراة في حال ختم جوازات أعضاء البعثة الكوستاريكية لدى بوابة دخول الأراضي العراقية.

وأشار الاتحاد العراقي في شكواه إلى رفض الجانب الكوستاريكي جميع المحاولات لإقامة المباراة، رغم التسهيلات التي قدمت للبعثة الكوستاريكية.

ولفت الاتحاد العراقي إلى أنه سيتقدم بشكوى مماثلة لدى محكمة «كاس» في حال عدم استجابة الاتحاد الكوستاريكي لتنفيذ الشرط الجزائي في العقد المبرم بين الطرفين.

وحسب مصادر عراقية، فإن الشرط الجزائي في العقد بين الطرفين، هو مبلغ يقدر بـ500 ألف دولار، يتوجب دفعها من قبل الطرف الذي يخل بأي من بنود العقد.

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