بعد عودته من دبي.. موقف صلاح من المشاركة مع مصر أمام بلجيكا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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عاد محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، إلى معسكر منتخب بلاده المقام في دولة الكويت، استعداداً لمباراة بلجيكا الودية، بعد انتهائه من حضور حفل جوائز غلوب سوكر الذي أقيم في دبي، أمس الخميس.

وتوج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في العالم بتصويت الجماهير، على هامش حفل غلوب سوكر.

وكان صلاح غادر معسكر مصر في الكويت بالأمس متجهاً إلى دبي لحضور الحفل واستلام الجائزة، وعاد مرة أخرى بعد انتهاء الحفل إلى الكويت، على متن طائرة خاصة.

وتقام مباراة مصر وبلجيكا على ملعب جابر الأحمد الدولي بالكويت، في تمام السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، ضمن استعدادات منتخب بلجيكا لخوض منافسات كأس العالم 2022.

وبحسب وسائل إعلام مصرية سيقود صلاح تشكيل منتخب مصر أمام بلجيكا، حيث من المتوقع أن يبدأ البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر اللقاء، بشكل متوازن بسبب قوة المنتخب البلجيكي.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام بلجيكا

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، علي جبر، أحمد حجازي، محمد حمدي

خط الوسط: محمد النني، إمام عاشور، محمود حمادة

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، محمود حسن "تريزيجيه"

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