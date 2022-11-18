من منتصف الملعب.. هدف رائع لحكيم زياش في مباراة المغرب وجورجيا (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أحرز النجم المغربي حكيم زياش، هدفاً رائعاً خلال المباراة الودية جمعت بين منتخب بلاده وجورجيا، في الإمارات، وانتهت لصالح أسود الأطلس بثلاثية نظيفة.

وجاءت ثلاثية المنتخب المغربي عن طريق كل من يوسف النصيري، وحكيم زياش، وسفيان بوفال (ركلة جزاء) في الدقائق 5، 29، 72.

وجاء هدف حكيم زياش من تسديدة بعيدة المدى أطلقها من منتصف الملعب، لتتجاوز الحارس الذي كان متقدماً عن مرماه وتستقر في الشباك.

وجاءت هذه المباراة ضمن استعدادات منتخب المغرب لخوض نهائيات كأس العالم 2022، التي تنطلق بعد غداً الأحد في قطر.

ويقع المنتخب المغربي في المجموعة السادسة بكأس العالم، التي تضم معه منتخبات كرواتيا وبلجيكا وكندا.

ويفتتح منتخب المغرب مشواره في المونديال بمواجهة المنتخب الكرواتي، وصيف كأس العالم روسيا 2018، وذلك يوم 23 نوفمبر الجاري.

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