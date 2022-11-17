متوجهاً إلى دبي.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر في الكويت

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الخميس أن محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي، غادر معسكر الفراعنة في الكويت متوجهاً الي دبي لحضور حفل توزيع جوائز غلوب سوكر.

وذكر اتحاد الكرة المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن صلاح غادر إلى دبى لحضور حفل غلوب سوكر في نسخته الثالثة عشر، بعد تواجده في القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب.

ومن المقرر أن يعود صلاح للكويت فور انتهاء الحفل مساء اليوم الخميس للمشاركة في المباراة الودية أمام بلجيكا غدًا الجمعة.

وأعلن مجلس دبي الرياضي القائمة النهائية للاعبين المرشحين لجائزة الأفضل في النسخة 13 من جوائز دبي غلوب سوكر العالمية، حيث تضم محمد صلاح، والنرويجي إيرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي، والفرنسي كريم بنزيما هداف ريال مدريد الإسباني.

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