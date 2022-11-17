مرتضى منصور يصدم جماهير الزمالك: القادم أسوأ

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن مجلس إدارة النادي عقد اجتماعا مساء الأمس بسبب الأزمة التي يعاني منها النادي بالحجز على أرصدته، موجهاً حديثه لجماهير ناديه بأن القادم أسوأ.

وشدد مرتضى منصور خلال فيديو بثه عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، على أن مجلس إدارة النادي، كان يعافر في الفترة الماضية لسداد رواتب العمال والموظفين ومقدمات عقود اللاعبين في كافة الألعاب، مشيراً إلى أن هناك ملايين الجنيهات في البنوك ولكن الزمالك لا يستطيع صرفها في ظل الحجز على أرصدة النادي من قبل ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق.

وأوضح مرتضى منصور أن طاقة التحمل لمجلس الإدارة قاربت على النفاذ، مشيراً إلى أنهم لجأوا لكافة المسؤولين لرفع الحجز عن أرصدة النادي لكن دون جدوى حتى الآن، مضيفاً أن هناك لاعب في صفوف فريق كرة السلة بالنادي رحل بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة المقدرة بـ 83 ألف دولار تقريباً، بخلاف المستحقات المتأخرة لاتحادي السلة والطائرة، ومصلحة الضرائب، وهيئة ستاد القاهرة.

وشدد مرتضى منصور على أن القادم أسوأ، مؤكداً أن نادي الزمالك يتم تدميره بفعل فاعل بسبب الحجز على أرصدة النادي، وكل ما يطالب به هو فك الحجز عن الأرصدة.

وأضاف مرتضى منصور أن جمهور الزمالك الحقيقي يقف خلف النادي ويعلم ظروفه جيداً، مؤكداً أن هناك جلسة استئناف يوم الأربعاء المقبل لرفع الحجز عن أرصدة الزمالك، وأن النادي قدم مستندات تثبت حصول ممدوح عباس على مستحقاته من قبل 4 مرات.

وتابع مرتضى منصور، قائلاً: "الزمالك مؤسسة عريقة ويتعرض للانهيار، ولا أحد يسألنا عن البطولات إلا بعد فك الحجز عن أرصدة النادي، هناك تخوف من هروب لاعبي الفرق المختلفة بالنادي بسبب تأخر حصولهم على مستحقاتهم".

وشدد مرتضى منصور على أنه يرفض عرض الرعاية الذي قدمته الشركة الراعية في الفترة الماضية للنادي، خاصة أنه لا يناسب حجم ومكانة الزمالك.

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