دعم «خليجي 25» ضمن موازنة العراق 2023

المصدر: دبي - علي شدهان

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وضع مجلس وزراء العراق في اجتماعه الأخير بالعاصمة العراقية بغداد، بنداً خاصاً في الميزانية العامة للعراق لعام 2023، يتعلق بدعم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بنسختها الـ 25، المقرر لها في مدينة البصرة إلى الجنوب من بلاد الرافدين خلال الفترة من 6 إلى 18 يناير المقبل.

الدعم المالي

وتقدم الاتحاد العراقي لكرة القدم بالشكرِ إلى مجلس وزراء العراق، لضمين قانون الدعم المالي ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للعراق للسنة المالية 2023، لتلبية متطلبات "خليجي 25" في البصرة، مثنياً على دور اللجنة العليا المشرفة على "خليجي 25"، وجهود وزارة الشباب والرياضة وكل الجهات الحكومية الساندة ومحافظة البصرة، لافتاً الى أن الجميع يعمل بتفان من أجل إقامة نسخة مميزة من البطولة التي تحظى باهتمام كبير من قبل عموم أبناء منطقة الخليج العربي.

زيارة درجال

وعلى صعيد متصل، تفقد عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، ملعب البصرة الدولي محتضن "خليجي 25"، وذلك على هامش الاطمئنان على احتضانه مباراة منتخب العراق الأولى الودية أمام نظيره الكوستاريكي، والتي تجري غداً الخميس ضمن تحضيرات أسود الرافدين لـ "خليجي 25".

اللجنة العليا

وتتألف اللجنة العليا المشرفة على "خليجي 25"، والتي وجه بتشكيلها مجلس وزراء العراق مؤخراً، من أحمد المبرقع وزير الشباب والرياضة رئيساً، وعضوية وزير الثقافة، ومحافظ البصرة ونائب قائد العمليات المشتركة، ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات، ووكيل وزارة الخارجية، ووكيل وزارة النفط، ووكيل وزارة الصحة، ووكيل وزارة النقل، ووكيل وزارة الكهرباء، ومستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة، ورئيس هيئة المنافذ الحدودية، والمدير العام لدائرة المراسم في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، ومدير مطار البصرة الدولي، ونقيب الصحفيين العراقيين، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن شبكة الإعلام العراقي، والمدير العام للمديرية العامة للتربية البدنية الرياضية "سكرتير اللجنة".

عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يتفقد ملعب #البصرة محتضن خليجي 25https://t.co/BhoT8U3nSP@IRAQFA pic.twitter.com/IdZs5lQxiR — البيان الرياضي (@AlBayanSports) November 16, 2022

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