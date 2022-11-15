«كاف» يقرر تأجيل قرعة المسابقات الإفريقية للأندية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تأجيل قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية، التي كان مقرراً لها غداً الأربعاء.

وأكد الاتحاد الإفريقي في بيانه الرسمي، أنه سيعلن عن الموعد الجديد في الوقت المناسب، لإقامة مراسم القرعة.

وكان من المقرر أن تقام مراسم القرعة في القاهرة الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي غداً الأربعاء، قبل أن يقرر كاف بشكل رسمي تأجيل القرعة، مع التأكيد على الإعلان عن موعدها لاحقاً.

الجدير بالذكر أن الوداد المغربي كان آخر من تُوج بلقب دوري أبطال إفريقيا، فيما كان نهضة بركان آخر من تُوج بلقب الكونفدرالية الإفريقية.

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