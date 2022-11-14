أول تعليق من فهد المولد بعد استبعاده من كأس العالم 2022

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق فهد المولد نجم المنتخب السعودي على استبعاده من قائمة الأخضر النهائية، المشاركة في كأس العالم 2022.

وكان المولد تواجد في قائمة السعودية النهائية لكأس العالم، قبل أن يتم استبعاده كإجراء احترازي بسبب قضية منشطات.

ونشر المولد عبر حسابه الشخصي على "سناب شات، نص الحديث الشريف "عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له".

وأضاف: "الحمدلله، اللهم لا اعتراض وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، راض بما كتبه الله لي".

وأكمل: "دائماً روحي وكل ما أملك مع شعار المملكة، ولا أرضى الضرر للدولة، الحمدلله، وأتمنى التوفيق لزملائي في تحقيق الطموح".

وكان هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية، استدعى نواف العابد بدلاً من المولد للقائمة التي تستعد لخوض منافسات المونديال.

ونشر الاتحاد السعودي في وقت سابق بيان رسمي بشأن هذا القرار، جاء كالتالي: "بعد الاطلاع على مستجدات استئناف لجنة مكافحة المنشطات الدولية WADA في القضية المنظورة أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس) الخاصة بفهد المولد، وبعد مشاركة وجهات النظر مع الإدارة القانونية بالاتحاد السعودي لكرة القدم ومحامي الاتحاد السعودي لكرة القدم، وبناء على ذلك وكإجراء احترازي قرر رينارد استبعاده من القائمة المشاركة في كأس العالم، وتم استدعاء اللاعب نواف العابد للانضمام إلى القائمة".

وكانت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات أعلنت مايو الماضي، معاقبة فهد المولد بالإيقاف لمدة 18 شهراً، بعد سحب عينة من اللاعب أظهرت وجود مواد محظورة.

وتلعب السعودية ضمن المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022، رفقة منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

ويفتتح منتخب السعودية مبارياته في كأس العالم 2022، بمواجهة الأرجنتين 22 نوفمبر الجاري.

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