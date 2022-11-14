لمار الحوامدة تسجل إنجازاً جديداً للجمباز الأردنية

المصدر: دبي - البيان

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حققت لاعبة المنتخب الأردني للجمباز الإيقاعي لمار الحوامدة؛ المركز الثاني في مسابقة (استخدام الصولجان)؛ ضمن فعاليات بطولة ألعاب هاسبرغر للجمباز الإيقاعي؛ والتي أقيمت في مدينة فيينا النمساوية بالفترة ما بين 10-13 نوفمبر الحالي؛ وبمشاركة دولية واسعة.

وباركت الأميرة رحمة بنت الحسن رئيسة اتحاد الجمباز؛ للاعبة الحوامدة هذا الإنجاز؛ وذلك عبر اتصال هاتفي أجرته مع اللاعبة.

وقدمت اللاعبة الحوامدة عرضاً مميزاً في المسابقة؛ نال استحسان الوفود المشاركة.

ومن المقرر أن تشارك الحوامدة ببطولة Youth Olympic GCC Games يوم 25 من الشهر الحالي؛ وكذلك في بطولة كأس لندن يوم 8 من شهر ديسمبر المقبل.

وتعيش رياضة الجمباز الأردنية حالياً فترة انتعاش؛ بعد سلسلة الإنجازات التي حققتها مؤخراً؛ وكان أبرزها فوز نجم المنتخب الوطني أحمد أبو السعود؛ الفائز بالميدالية الفضية في بطولة العالم للجمباز التي أقيمت في مدينة ليفربول الإنجليزية.

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