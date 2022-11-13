مشادات في أروقة الاتحاد السوداني لكرة القدم

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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أشارت تقارير صحفية إلى نشوب مشادات بين مبارك سلمان المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب، وأسامة عطا المنان النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة، عقب نهاية مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بين المنتخب الوطني والمنتخب الإثيوبي، ليغادر المدير الفني للشباب الملعب مع أعضاء الجهاز الفني.

وكشفت التقارير عن تهديد تلقاه مبارك سلمان من عطا المنان بالإقالة، وحقق منتخب السودان للشباب المركز الثالث بتصفيات إقليم شرق ووسط إفريقيا لكرة القدم «سيكافا»، المؤهلة لنهائيات أفريقيا «مصر 2023»، بعد فوزه على نظيره الإثيوبي بهدفين مقابل هدف. أحرز ثنائية السودان إياسو ليقيني أبوكا قلب الدفاع الإثيوبي بالخطأ في مرمى فريقه، وموسى حسين في الدقيقتين 38 و57، بينما سجل إيمانويل ألتاي هدف إثيوبيا في الدقيقة 52، وحقق المنتخب الأوغندي الفوز بالبطولة بعد فوز على منتخب جنوب السودان، وصعد المنتخبان إلى النهائيات.

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