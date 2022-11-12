العربي يهزم القادسية بالثلاثة في ديربي الكويت

المصدر: الكويت – أحمد عبد اللطيف

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حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي قمة الجولة التاسعة من دوري زين لكرة القدم بالفوز على القادسية بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد صباح السالم، استطاع العربي تحقيق فوزه الأول على أرضه أمام القادسية منذ عام 2001 في الدوري الممتاز ليتصدر جدول الترتيب مؤقتاً برصيد 16 نقطة، فيما بقي القادسية على نقاطه الـ 2 بالمركز السادس.

ومن جانبه أشار البوسني سفيكو مدرب العربي إلى أن فريقه استحق الفوز أمام القادسية في ديربي الكرة الكويتية، مشيداً بأداء اللاعبين ودعم الجمهور في المباراة، وقال: المهمة لم تكن سهلة أمام فريق قوي، يملك مقومات كثيراً لاستغلال أنصاف الفرص، وكنت حريصاً على تأمين المناطق الدفاعية، واستغلال المساحات في دفاعات المنافس.

وأكد الصربي بوريس بونياك مدرب القادسية على أن الخسارة أمام العربي في الديربي ليست نهاية المطاف، وقال: مشوار الدوري لا يزال طويلاً قدمنا أداءً مقبولاً كان ينقصه استغلال الفرص، وهذا حال كرة القدم، فسوء أرضية الملعب بسبب الأمطار، كان له تأثير سلبي على الأداء، وفي النهاية راضٍ عن أداء اللاعبين، ويجب التعلم من الخسارة والعمل على تفاديها مستقبلاً.

بينما أبدت جماهير القادسية غضبها على النتيجة وأيضاً قرارات الحكم سعود السمحان الذي أدار المباراة، بعدما تغاضى عن احتساب ركلة جزاء صحيحة نتيجة تعرض سلمان البوص للإعاقة داخل منطقة الجزاء.

على جانب آخر، يصل مساء اليوم إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي وفد منتخب الكويت الأول لكرة القدم لإقامة معسكر تدريبي لمدة 20 يوماً والذي يأتي ضمن برنامج الاستعداد للمشاركة في خليجي 25 الذي سيقام في البصرة خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير المقبل بقيادة البرتغالي روي بينتو مدرب الأزرق بعدما أعلن القائمة التي ستشارك في المعسكر وضمت كلاً من: ضاري العتيبي، بدر الصعنون، سلمان عبد الغفور، حمد القلاف، مشاري غنام، بدر جمال، راشد الدوسري، سلطان العنزي، حسن حمدان، خالد شامان، خالد محمد إبراهيم، حمد حربي، عبد العزيز وادي، عبد الله فهد، بدر طارق، على خلف، مهدي دشتي، فواز عايض، حمد الظفيري، مبارك الفنيني، عيد الرشيدي، حمد شبيب، محمد دحام شبيب الخالدي، عبد العزيز على مروي.

وكان مجلس الإدارة قد أسند إلى اللاعب الدولي السابق عبدالرحمن الموسى مدير منتخب الناشئين منصب مدير المنتحب الأول خلال الفترة المقبلة رجل المرحلة بعدما قدم أداءً خلال وجوده في جهاز منتخب الناشئين ونال استحسان الجميع.

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