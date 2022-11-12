فيتوريا يستعين بـ 8 محترفين للفراعنة أمام بلجيكا

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

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يغادر المنتخب المصري الأول لكرة القدم إلى الكويت، غداً الأحد، استعداداً لخوض معسكر الإعداد الثاني والذي يستمر حتى 18 الجاري، ويختتم بمباراة ودية أمام منتخب بلجيكا، وتعتبر هذه المباراة بمثابة الاختبار الحقيقي الذي يخوضه «الفراعنة» تحت قيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، كونها تقام أمام أحد المنتخبات الأوروبية القوية والمصنف الثاني عالمياً.

وخاض «الفراعنة» مباراتين وديتين تحت قيادة روي فيتوريا، الذي تولى المهمة عقب إقالة المدرب المحلي إيهاب جلال، واستغل المدرب البرازيلي مشواره مع منتخب مصر بمواجهة منتخبي ليبيريا والنيجر، وانتهت المباراتان بنتيجة واحدة هي الفوز بثلاثة أهداف دون رد، لكن التجربتين لا يمكن القياس عليهما مستوى وأداء المنتخب المصري، كونهما أجريا أمام منتخبين متواضعي المستوى، وظهرت الغلبة والسيطرة «للفراعنة».

وأعلن فيتوريا عن قائمة المنتخب المصري لمواجهة بلجيكا، والتي تضم 24 لاعباً بينهم 8 محترفين هم، أحمد حجازي، طارق حامد، محمد النني، محمود حسن «تريزيجيه»، عمر مرموش، مصطفى محمد وأحمد حسن «كوكا»، ويعتبر «تريزيجيه» هو اللاعب المحترف الوحيد الذي انضم إلى معسكر منتخب بلاده في القاهرة، فيما ينضم بقية المحترفين إلى المعسكر بالكويت، على رأسهم محمد صلاح قائد «الفراعنة» ونجم ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد الانتهاء من المباراة التي يخوضها «الريدز» أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي.

معسكر

وكان منتخب مصر بدأ معسكره الأول بالقاهرة في 7 وحتى 11 الجاري، وعلى أساسه حدد المدير الفني القائمة النهائية للقاء بلجيكا، بضم لاعبين جدد واستبعاد آخرين، وضمت القائمة النهائية كلاً من محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد عواد، في حراسة المرمى، واللاعبين عمر جابر، أكرم توفيق، أحمد حجازي، علي جبر، أسامة جلال، محمود علاء، محمد حمدي، حسين السيد، طارق حامد، حمدي فتحي، محمد النني، إمام عاشور، محمود حمادة، محمد مجدي «أفشة»، طاهر محمد طاهر، محمود حسن «تريزيجيه»، مصطفى محمد، أحمد حسن «كوكا»، عمر مرموش، محمد صلاح، أحمد سيد «زيزو».

فيما تم استبعاد كل من، محمود جاد وباهر المحمدي وحسام عبد المجيد وعبد الله جمعة ومروان عطية وعمرو السيسي وأحمد عبد القادر ومصطفى عبد الرؤوف «زيكو» ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان ومروان حمدي.

متابعة

وقال محمد غرابة المدير الإداري لمنتخب مصر، وأكمل: إن الأمور تسير على ما يرام داخل معسكر المنتخب، الذي يخوض عدة تدريبات بالكويت حتى موعد مباراة بلجيكا، ولفت إلى أنه أجرى زيارة إلى مكان المعسكر بصحبة وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، وذلك للاطلاع على كافة الاستعدادات سواء الأمنية أو المتعلقة بفندق الإقامة وملعب المباراة، والجميع هناك متشوق لمتابعة مباراتنا أمام بلجيكا المنتخب المصنف الثاني عالمياً.

وأكد على أن استبعاد بعض اللاعبين لا يعني أنهم لا يصلحون للمنتخب ولكن اختيارات فيتوريا تعتمد على اللاعب الأكثر جاهزية، فضلاً عن أنه حريص على اختبار أكبر عدد من اللاعبين، خصوصاً وأن المدرب البرتغالي نفسه أكد على أن هناك مواهب كثيرة في مصر، لكنها تحتاج للتطوير بشكل مستمر، وهناك تعاون كبير بينه وبين الاتحاد من أجل تطبيق مشروعه للكرة المصرية.

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