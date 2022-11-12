أول مدينة ألعاب أولمبية في مصر (صور)

المصدر: البيان

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تمكنت مصر من بناء أول مدينة ألعاب أولمبية في البلاد، تقع في العاصمة الإدارية الجديدة، وتضم العديد من المنشآت الرياضية والمرافق العامة.

وتضم المدينة ستاد العاصمة الإدارية بسعة 90 ألف متفرج، وقرية أولمبية، ملاعب للتدريب، منطقة الفنادق والشاليهات، المنطقة التجارية، مستشفى للطب الرياضي، ملاعب مفتوحة، ملعب التنس الرئيسي والفرعي، مجمع حمامات السباحة، ناديا للفروسية، ملاعب إسكواش، مسرحا رومانيا وفقا لروسيا اليوم.

بالإضافة إلى وجود صالتين سعة 15000، 8000 متفرج لكرة اليد، الطائرة، والسلة، ميادين الرماية اليدوية، ميادين رماية القوس والسهم، المنطقة الإدارية، متحف الرياضة، ميادين رماية الخرطوش، ميادين الرماية الإلكترونية، صالات لألعاب قوى، وقاعات متعددة الأغراض.

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