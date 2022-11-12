23 لاعباً عربياً في الدوري المصري

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

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شهد الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في موسمه الحالي (2023-2022)، تفوقاً عددياً للاعبين العرب، حيث حلوا في المركز الأول مجمعين من تونس والمغرب والجزائر بـ23 لاعباً، بينما ظهر التفوق واضحاً للاعبي نيجيريا بين عدد المحترفين الأجانب الموجودين في المسابقة، ومن بين 85 لاعباً محترفاً بالدوري المصري، ينتمون إلى 26 دولة، ينتمون إلى 3 قارات، يوجد 19 لاعباً ممن يحملون الجنسية النيجيرية.

13 وتأتي الجنسية النيجيرية في المركز الأول بين عدد اللاعبين الأجانب المتواجدين في الدوري المصري، فيما يحتل أصحاب الجنسية التونسية المركز الثاني في عدد المحترفين هذا الموسم بـ 13 لاعباً، ثم لاعبو المغرب في المركز الثالث بـ6 لاعبين، و4 لاعبين من الجزائر، ومثلهم من غينيا، مقابل ثلاثة لاعبين من كل من غانا وأوغندا وكوت ديفوار وتنزانيا.

كما يتواجد لاعبون من الكاميرون والسنغال ومالي وجنوب أفريقيا وأنغولا والغابون وإثيوبيا والبرازيل وصربيا وهولندا، مع استمرار ظهور لاعبي فلسطين الذين يتم قيدهم كلاعبين محليين ولا يحتسبون ضمن المحترفين الأجانب، يتقدمهم محمود وادي مهاجم بيراميدز، ومحمد صالح المنضم حديثاً لصفوف الاتحاد السكندري، إضافة إلى أحدث الوجوه محمد باسم المنتقل إلى سموحة.

4 ولا يتواجد أي لاعب نيجيري بين صفوف الأهلي أو الزمالك، قطبي الكرة في مصر، في حين يمتلك فريق الداخلية، العائد مجدداً إلى الدوري الممتاز هذا الموسم، أكبر عدد من اللاعبين النيجيريين، بواقع 4 لاعبين وهم، أنوسا ايشا وكريستوفر جون وكليتشي شيمزى وعبد الله أوجيفيني، ويليه سموحة الذي يضم 3 لاعبين هم، أبو بكر ليداي وجونيور أغايي، لاعب الأهلي السابق وأحد أشهر المحترفين بالدوري المصري، إضافة إلى صديق أويغولا وجيروم فيليب.

2 ويضم فريق غزل المحلة لاعبين من أصحاب الجنسية النيجيرية هما، أيمانويل اجيبتور وغابرييل أوروك، والعدد نفسه في صفوف فريق المصري البورسعيدي، وهما ايزى ايميكا وانتونى أموبوتو، فيما يضم حرس الحدود الثنائي أنتونى لوكاسا وساليسو مبارك، ويضم الاتحاد السكندري لاعباً نيجيرياً واحداً هو أوستن أوموتو، ويضم البنك الأهلي معروف يوسف، أحد أقدم المحترفين الأفارقة في مصر، ويضم فاركو كينغسلي سوكاري، إضافة إلى جون أوكولوي في المقاولون العرب، وجون أيبوكا في سيراميكا كليوباترا، ودينوبيتر جودي في إنبي.

وشهد الدوري المصري الممتاز عبر تاريخه، تألق عدد من اللاعبين أصحاب الجنسية النيجيرية، أبرزهم على الإطلاق الثنائي إيمانويل أمونيكي وجون أوتاكا، ويعد إيمانويل أحد نجوم فريق الزمالك في مطلع التسعينيات والذي كان الفريق الأبيض بالنسبة له محطة للعب في كأس العالم مع الجيل الذهبي لمنتخب بلاده في مونديال أمريكا 1994، وانضم إيمانويل للزمالك عام 1991 من جوليوس برغر وتوج مع القلعة البيضاء ببطولتي دوري وبطولة دوري أبطال أفريقيا ليرحل إلى سبورتنج لشبونة فيما بعد ومنه إلى برشلونة.

17 أما النيجيري جون أوتاكا، الذي تألق في صفوف الإسماعيلي، يعد واحداً من أفضل المحترفين في تاريخ الكرة المصرية، وأول هداف أجنبي في تاريخ الدوري المصري ، عندما سجل 17 هدفاً في موسم (2000-1999) ، وشارك أوتاكا في مونديالي 2002 و2010 ولعب في إنجلترا في صفوف بورتسموث، وفي فرنسا مع لينز ومونبيلييه، وتوج مع الأخير بلقب الدوري عام 2012 وسجل هدفي فريقه في المباراة التي حسمت اللقب بالجولة الأخيرة أمام أوزير.

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