إعلامي مصري يكشف ملابسات حادث وفاة وكيل اللاعبين حازم الحديدي

المصدر: البيان

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كشف الإعلامي المصري أحمد شوبير، مفاجأة حول وفاة حازم الحديدي وكيل اللاعبين المعروف، الذي توفي مساء أمس، عقب سقوطه من شرفة منزله من الطابق العاشر.

وقال أحمد شوبير خلال برنامجه التليفزيوني: "فوجئت باتصال هاتفي من المحامي هشام عبدربه بعد وفاة حازم الحديدي، يسألني عن سبب وفاته، ووقتها أبلغني أن حازم قد تواصل معه قبل عدة أيام وكان في حالة اكتئاب شديد، وأخبره بأنه سيموت بعد عدة أيام".

وواصل شوبير، قائلاً إن نفس الاتصال تلقاه من محمد عثمان المحامي، وأبلغه بنفس الكلام، حيث قال له حازم الحديدي إنه "في حالة اكتئاب شديد، وممكن أن تجدوني ميتاً خلال أيام".

وأردف أحمد شوبير: "ألوم نفسي.. هل نحن مسؤولون عن وفاته؟ هل لم نقترب منه بشكل كافٍ؟".

وأكمل: "من الممكن أن يكون الإنسان وسط الناس ويشعر أنه وحيداً، أو في وسط نجاح ويشعر بحالة اكتئاب".

وأوضح حسام شقيق حازم الحديدي، أن أخاه كان يقف بشرفة حجرة نومه واختل توازنه لشعوره بدوران فسقط ولم يراه أحد.

وأفاد شقيق حازم الحديدي، بأن الراحل يوم الواقعة أدى صلاة الفجر، ولا يعقل أبداً أن يكون أنهى حياته بالانتحار، ولا توجد لديه دوافع لذلك.

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