حلول افتراضية.. لاعب سعودي يُعلق على طريقة إيقاف ميسي

المصدر: البيان

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قدم لاعب نادي التعاون السعودي معتز هوساوي، حلولاً افتراضية لإيقاف نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي.

ورداً على سؤال، خلال مقابلة أجراها مع قناة "SSC"، "من هو اللاعب السعودي الّذي يمكنه إيقاف ميسي؟" أجاب هوساوي: "إيقاف ميسي يحتاج إلى دعاء الوالدين، أو معجزة".

وشدد على أن ميسي أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، لا يزال في قمة مستواه رغم تقدمه في العمر.

يذكر أنه من المتوقع أن يظهر الهوساوي رفقة منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2022، التي تنطلق بعد أيام.

ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة الثالثة بجانب منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

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