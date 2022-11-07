منع مرتضى منصور من السفر

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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فجر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك مفاجأة كبيرة، بعدما أكد أنه تغيب عن رحلة ناديه إلى الإمارات لخوض مباراة السوبر المصري أمام الأهلي، بسبب منعه من السفر.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة الزمالك الفضائية: "اجتمعت مع بعض المسؤولين في مصر قبل سفر بعثة الزمالك إلى الإمارات لمواجهة الأهلي في السوبر، وتم إبلاغي بأنني ممنوع من السفر، بسبب الحكم الصادر ضدي بالحبس لمدة شهر بدعوى سب وقذف محمود الخطيب رئيس الأهلي".

وتابع: "الخبر وقع علي كالصاعقة خاصة أن الجميع يعلم براءتي، ورغم ذلك أحترم أحكام القضاء ولن أعلق عليها".

وأكمل: "تلقيت الطعنة في صدري، هذا الخبر تسبب في توتر لاعبي الزمالك قبل لقاء السوبر أمام الأهلي، وهو ما أثر عليهم سلبياً وتسبب في خسارة اللقب".

وشدد: "عانيت من مرض السكري بعد تجميد مجلسي في نوفمبر 2020، وتعرضت لوعكة صحية مرة أخرى بعد إبلاغي بخبر منعي من السفر".

يذكر أن الأهلي تفوق على الزمالك بثنائية دون رد، واقتنص لقب السوبر المصري في المباراة التي أقيمت بينهما أكتوبر الماضي، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين.

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