إعادة تشكيل اللجنة العليا لـ «خليجي 25»

المصدر: دبي- علي شدهان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وجّه محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق، بإعادة تشكيل اللجنة العليا المشرفة على بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 25»، المقرر لها مطلع 2023 في مدينة البصرة، وإسناد رئاسة اللجنة إلى أحمد المبرقع وزير الشباب والرياضة العراقي.

وترأس المبرقع اليوم، الاجتماع الأول للجنة بتشكيلتها الجديدة، وتم اتخاذ قرارات عدة، بهدف دفع وتيرة العمل في الملاعب والمنشآت الرياضية

وأشار المبرقع إلى أن «خليجي 25»، تحظى بدعم من أعلى المستويات في العراق، منوهاً بأن الجماهير العراقية، تتطلع للبطولة بشغف كبير، وشدد على أن دعم الحكومة العراقية للبطولة، يبعث رسائل اطمئنان إلى جماهير كرة القدم، وإلى المعنيين جميعاً، بأن «خليجي 25»، ستكون بطولة متميزة، بتحضيرات كبيرة، توازي اسم العراق ومكانته الدولية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز