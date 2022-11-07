دعوة لتكوين رابطة الأندية السودانية

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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شدد الفاتح التوم نائب رئيس النادي الأهلي الخرطوم على أهمية الإسراع بتكوين رابطة الأندية السودانية المحترفة، وقال في تصريحات لـ «البيان»: «حان الوقت لتقوم الأندية بإدارة منافستها من خلال الدوري الممتاز، والإشراف عليها بالكامل وفقاً للنظام الأساسي»، وأضاف التوم: «الأندية تعيش أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية وتحتاج إلى تفعيل الموارد في مجال الاستثمار لإنعاشها ماليا، وأشار إلى أنهم ومن خلال كتلة أندية الممتاز يرتبون لاجتماع مع الاتحاد السوداني لكرة القدم لمناقشة عدد من الملفات».

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