السعودية تفوز على أيسلندا ودياً في أبوظبي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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فاز المنتخب السعودي لكرة القدم على نظيره الأيسلندي 1-0، في المباراة الودية التي جرت اليوم الأحد، على ملعب محمد بن زايد بأبوظبي، خلال معسكر «الأخضر» في العاصمة الإماراتية، ضمن المرحلة الثالثة من تحضيرات المنتخب استعداداً لنهائيات كأس العالم 2022 التي تنطلق في قطر بعد أسبوعين. سجل هدف المباراة الوحيد سعود عبد الحميد في الدقيقة 26 بكرة رأسية من العرضية التي أرسلها محمد البريك من جهة اليسار. وتعرض قائد المنتخب السعودي، سلمان الفرج، لإصابة في الكتف خرج على إثرها من الملعب قبل نهاية شوط اللقاء الأول.

يذكر أن المنتخب السعودي خاض خلال معسكره الإعدادي في أبوظبي الذي بدأ في 17 أكتوبر الماضي ثلاث تجارب ودية، إذ فاز على مقدونيا الشمالية 1-0، وتعادل مع ألبانيا 1-1، وهندوراس 0-0.

ويختتم «الأخضر» معسكر أبوظبي بمواجهة ودية تجمعه بمنتخب بنما يوم الخميس المقبل بإستاد مدينة زايد الرياضية، قبل العودة إلى الرياض لخوض الودية الأخيرة قبل المونديال أمام منتخب كرواتيا.

وتلعب السعودية التي تشارك في كأس العالم للمرة السادسة في تاريخها، ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب الأرجنتين والمكسيك وبولندا، وتستهل مبارياتها في المونديال بمواجهة الأرجنتين يوم 22 نوفمبر الجاري.

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