نظام جديد لكأس رابطة الأندية المصرية

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

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حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم 9 الجاري، موعداً لإجراء قرعة الموسم الجديد من بطولة كأس الرابطة، وأرسلت رابطة الأندية خطابات رسمية إلى الأندية المشاركة في الدور التمهيدي للبطولة، لإخطارها بموعد إجراء القرعة، على أن تنطلق مباريات البطولة بداية من يوم 19 الجاري بنظام خروج المغلوب، على أن يقام دور الستة عشر خلال أيام 25 و26 و27 الجاري، ويقام دور الثمانية خلال الفترة من 16 إلى 20 مارس المقبل.

وقررت رابطة الأندية بالتنسيق مع لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، تغيير نظام البطولة في نسختها الثانية، بخروج الفريق الخاسر منذ الدوري التمهيدي، وذلك نظراً لعدم وجود توقفات دولية طويلة على عكس ما حدث خلال الموسم الماضي، خلال النسخة الأولى من البطولة، والتي شهدت أكثر من توقف بسبب ارتباطات منتخب مصر، في بطولة كأس العرب التي أقيمت في قطر، وبطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في الكاميرون.

ومن المقرر أن تشارك 4 فرق في الدور التمهيدي للبطولة، وهي فرق حرس الحدود وأسوان والداخلية، الصاعدة حديثاً إلى الدوري الممتاز هذا الموسم، ومعها فريق غزل المحلة الذي جاء في المركز الخامس عشر في نهاية الموسم الماضي، وهو المركز الذي يسبق الفرق الهابطة إلى الدرجة الأدنى.

وبعد خوض مباريات الدور التمهيدي، بنظام خروج المغلوب مباشرة، يصعد فريقان اثنان من الفرق الأربعة إلى دور الستة عشر، مع الأربعة عشر فريقاً الأخرى المتواجدة في جدول الدوري الممتاز، ليكتمل دور الستة عشر من البطولة.

وحقق فريق فيوتشر أول ألقابه المحلية، عندما فاز بلقب النسخة الماضية من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، التي أقيمت بنظام المجموعات، بعد أن تصدر مجموعته برصيد 12 نقطة، وفاز في المباراة النهائية على غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف.

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