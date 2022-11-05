الإسباني كاساس مدرباً لمنتخب العراق

المصدر: دبي - علي شدهان

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حسم الاتحاد العراقي لكرة القدم، ملف تسمية المدرب الأول لمنتخب العراق، وذلك بالتعاقد مع الإسباني خيسوس كاساس، بعد أشهر عدة من الانتظار الذي عاشه الوسط الرياضي العراقي.

وإلى جانب كاساس، يتألف الجهاز الفني الجديد لأسود الرافدين، من مواطنيه، اليخاندرو فاريلا لوبيز، المدرب المساعد الأول، وبابلو غراندز، المدرب المساعد الثاني ومحلل الأداء، وميغيل أنخيل غونزاليس، مدرب حراس المرمى، وسلفادور روميرو، المدرب المساعد الثالث، وخافيير سانشيز، مدرب اللياقة البدنية.

المكسيك والاكوادور

ويؤمل أن يرافق الجهاز الفني الإسباني الجديد، منتخب العراق في مباراتيه الوديتين أمام نظيريه المكسيكي والإكوادوري 9 و12 الجاري في إسبانيا، بهدف المراقبة والاطلاع، وتكوين فكرة أولية عن أسود الرافدين، قبل تولي مهمة القيادة الفنية رسميا، خلفا للوطني راضي شنيشل، بعد وديتي المكسيك والاكوادور.

ووصل الجهاز الفني الإسباني الجديد لأسود الرافدين، إلى العاصمة العراقية بغداد، صباح اليوم السبت برفقة ياغو راما لوبيز، وكيل أعمال المدرب الجديد.

وحظي الجهاز الفني الجديد لأسود الرافدين، باستقبال، غانم عريبي، عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، ومهدي كريم، المدير الإداري للمنتخب، ومحمد عماد، المنسق الإعلامي للمنتخب.

جلسة نقاش

وأشار غانم عريبي إلى أن الجهاز الفني الإسباني الجديد من المؤمل أن يتسلم مهام عمله مع منتخب العراق قريبا، كاشفا النقاب عن أن عدنان درجال، رئيس الاتحاد العراقي، سيعقد جلسة نقاش هامة مع الجهاز الفني الجديد في مقر الاتحاد في بغداد بهدف وضع خطة عمل طويلة الأمد من أجل الارتقاء بواقع الكرة العراقية.

معسكر بغداد

ودشن منتخب العراق، معسكره التدريبي في العاصمة بغداد منذ أيام عدة تحت قيادة مدربه الوطني راضي شنيشل، وذلك تحضيرا لمواجهة نظيريه المكسيكي والإكوادوري وديا 9 و12 الجاري في إسبانيا.

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