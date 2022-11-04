السجن عامين بحق 12 شرطياً تونسياً على خلفية مصرع مشجع كرة قدم

المصدر: وكالات

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حكم القضاء التونسي الخميس بسجن 12 من عناصر الشرطة لمدة عامين بتهمة القتل على وجه الخطأ على خلفية مصرع مشجع كرة قدم شاب غرقاً إثر مباراة في مارس 2018.

واتُهم 14 عنصر شرطة وجميعهم لم يوقفوا أثناء المحاكمة، بمطاردة مجموعة من مشجعي النادي الإفريقي حتى مجرى واد صغير قرب ملعب رادس في الضاحية الجنوبية لتونس العاصمة بعد شجار مع مشجعين آخرين.

وأكد مرابط أن شهودا عيان أفادوا بأن المشجع عمر العبيدي (19 عاما) قال لعناصر الشرطة إنه لا يتقن السباحة قبل أن يقفز مع مشجعين آخرين في الوادي هربا منهم.

وكانت جثة الشاب قد انتشلت في اليوم التالي على بعد ثلاثة كيلومترات من ملعب رادس، واتهم شقيقه الشرطة بدفعه في الماء.

ووقعت المأساة في 31 مارس بعد مباراة بين النادي الإفريقي وأولمبيك مدنين (1-1)، وتشهد الملاعب التونسية ومحيطها حوادث عنف متكررة.

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