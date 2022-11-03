الهلال يودع الشغيل

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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ودع نادي الهلال لاعب الفريق وقائده والمنتخب الوطني السابق نصر الدين الشغيل بعد انتهاء تعاقده مع النادي، وقد زينت صورة اللاعب مواقع التواصل الاجتماعي، ودوّن أنصار النادي والرياضون عبارات توضح الحب والتقدير والاحترام، فيما عبرت إدارة الهلال من خلال الموقع الرسمي للنادي عن شكرها لقائد الفريق على الفترة التي قضاها بين أسوار النادي، وامتدت لعشرة أعوام، سطر من خلالها اسمه بأحرف من نور في سفر التاريخ الهلالي، وأضاف البيان: «يؤكد الهلال أن أبوابه ستظل مشرعة أمام الشغيل لمواصلة مسيرته في أي موقع آخر».

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