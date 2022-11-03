خيسوس كاساس يتولى تدريب المنتخب العراقي

المصدر: أ ف ب

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أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عن توصله الى اتفاق مع المدرب الاسباني خيسوس كاساس لقيادة تدريبات منتخب "أسود الرافدين" للفترة المقبلة.

وذكر أمين سر الاتحاد المحلي للعبة محمد فرحان في لقاء مع وسائل الاعلام الاربعاء "توصلنا الى اتفاق مع المدرب الاسباني خيسوس كاساس لتوليه مهمة تدريب المنتخب للفترة المقبلة، وسيصل إلى العاصمة بغداد خلال الأيام المقبلة للتوقيع رسمياً".

وأوضح فرحان "سيضم الجهاز الفني الجديد للمنتخب خمسة مساعدين تم اختيارهم من قبل كاساس بينهم مدرب حراس مرمى ومدرب للياقة البدنية ومحلل فني ومساعدين اثنين".

ولم يشر أمين سر الاتحاد العراقي إلى اية تفاصيل مالية وقانونية تتعلق بصيغة الاتفاق، فضلاً عن عدم تحديده موعد تسلم كاساس مهمته رسمياً مع المنتخب العراقي الذي تنتظره أربع مباريات ودية خلال نوفمبر.

وعمل كاساس (49 عاماً) مساعدا لمدرب المنتخب الاسباني لويس انريكي بين عامي 2018 و2022، ومديرا اداريا لفرق الشباب في نادي قادش.

وينتظر أن يخوض المنتخب العراقي أربعة لقاءات ودية اثنان منها أمام المكسيك والاكوادور في التاسع والثاني عشر من نوفمبر في مدينة جيرونا الاسبانية، قبل أن يستضيف نظيريه الكوستاريكي في البصره في السابع عشر والفنزويلي في الحادي والعشرين منه في البصرة أو العاصمة بغداد.

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