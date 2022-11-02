«صبغة» نجم الزمالك المصري تعرّضه للإيقاف

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

ت + ت - الحجم الطبيعي

بين عشية وضحاها، تبدل الحال بالنسبة للاعب إمام عاشور، لاعب خط وسط فريق كرة القدم الأول في نادي الزمالك المصري، الذي تلقى إشادة جماهيرية بسبب موقفه الإنساني تجاه لاعب الأهلي محمد عبدالمنعم، الذي حرص عاشور على زيارته، أمس، في المستشفى عقب إجراء عملية جراحية في الأنف، غير أن ظهور لاعب الزمالك في اليوم التالي بمظهر لافت وضعه في مرمى نيران الهجوم الجماهيري، وعرّضه للعقوبة من قبل إدارة ناديه.

وظهر إمام عاشور بمظهر جديد ولافت للغاية، بعد أن صبغ شعره باللون الأصفر، وهي الصورة التي تداولتها جماهير الزمالك، ما ترتب عليه قرار مجلس إدارة النادي، برئاسة مرتضى منصور، باستبعاد اللاعب من مواجهة إنبي، الأربعاء، في الجولة الرابعة بالدوري المحلي الممتاز.

وتم استبعاد لاعب الزمالك من قائمة المباراة، بالرغم من مشاركته أساسياً في المباراة الأخيرة التي خسرها الزمالك أمام الأهلي بهدفين دون رد، على كأس السوبر المصري، وجاء الاستبعاد كقرار تأديبي بسبب مظهر اللاعب الجديد، الذي اعتبره رئيس النادي والمدير الفني استهتاراً بمشاعر زملائه والجماهير، خصوصاً أنه جاء بعد خسارة كأس السوبر المصري.

وقال رئيس الزمالك: «استبعاد إمام عاشور قرار تأديبي من مجلس الإدارة».

فيما قام محمود عبدالرازق «شيكابالا» قائد فريق الزمالك، بتوبيخ إمام عاشور على بعض الأمور، ومنها أمر شعره، قائلاً له إن الوقت غير مناسب تماماً لهذا المظهر، إلا أن الأمر تطور بينهما إلى مشادة عنيفة، وغادر عاشور مران الفريق، وقرر المدير الفني جوسفالدو فيريرا، وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة، استبعاد اللاعب من مباراة إنبي بقرار تأديبي.

وهناك أزمة بين اللاعب وإدارة ناديه، تتعلق بتمديد التعاقد، حيث عرض الزمالك على عاشور مبلغ 8 ملايين جنيه في الموسم من أجل تمديد التعاقد، إلا أنه يرى أن الأمور قد اختلفت في مسيرته واسمه، ما يستدعي حصوله على مبلغ أكبر، وتمسك كل طرف بموقفه، فتوقفت المفاوضات بين الطرفين، ويرى مسؤولو الزمالك أن اللاعب يتعامل بعدم مبالاة، وتأخر أكثر من مرة عن موعد مران الفريق، ما يستدعي تقويمه أو تمديد عقده ثم عرضه للبيع.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز