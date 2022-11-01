هدفان للزمالك في ملعب «الإنسانية»

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

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ظهرت الروح الرياضية بين نجوم الأهلي والزمالك خارج المستطيل الأخضر، لتقف حائلاً أمام حالة التعصب الجماهيري، التي تنتشر عقب أي مباراة تجمع بين قطبي الكرة المصرية، وأكدت مواقف اللاعبين أن حالة الشد والجذب التي تحدث بينهما داخل الملعب شأن، والعلاقات الإنسانية بينهما شأن آخر.

وحقق فريق الأهلي لقب السوبر المصري على حساب الزمالك، وفاز عليه بهدفين دون رد، الجمعة الماضي، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد هزاع بن زايد في العين الإماراتية، وهي المباراة التي شهدت مناوشات بين قائد الزمالك محمود عبد الرازق «شيكابالا، وثناثي الأهلي علي معلول وحسين الشحات، وامتدت المناوشات لتكون بين»شيكا«وجمهور الأهلي المتواجد في المدرجات.

وبدأت المناوشات عندما توجه علي معلول إلى الجماهير للاحتفال بالهدف الثاني في مرمى الزمالك، ورفع اللاعب التونسي علامة رقم (1)، وأشار إلى شعار النادي الأهلي على قميصه، ليؤكد أن ناديه هو الأول، فيما رد»شيكابالا«عليه بإشارة لرقم (3) أي أن النادي الأهلي حقق المركز الثالث في بطولة الدوري الموسم الماضي بينما حقق الزمالك اللقب، وهو ما أثار غضب جماهير الأهلي، التي صبت غضبها على قائد الزمالك، ثم دخل حسين الشحات مع شيكابالا في مشادة كلامية.

لكن إذا كان نجوم الأهلي تمكنوا من إحراز هدفين في مباراة السوبر، فقد أحرز نجوم الزمالك هدفين مماثلين في ملعب»الإنسانية«، لأنه وبعد تلك الأحداث التي شهدتها المباراة، كان»شيكابالا«حديث جماهير الأهلي والزمالك، وكذلك الحال بالنسبة لزميله إمام عاشور الذي حظى بإشادة جماهيرية كبيرة، وذلك بعد أن أظهر ثنائي الزمالك موقفين نبيلين تجاه أقرانهما في الأهلي.

فقد حرص»شيكابالا«على اصطحاب مؤمن زكريا، نجم الأهلي، والزمالك السابق، إلى الملعب للاحتفال مع زملائه بكأس السوبر، وفي أثناء توجه قائد الزمالك إلى غرفة خلع الملابس، فوجئ بتواجد لاعب الأهلي الذي يعاني من مرض ضمور في العضلات، في الممر المؤدي إلى الملعب، فقام باصطحابه إلى الملعب، وعندما قابل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي تبادلا العناق وهدأت الأمور، فيما أشادت جماهير الناديين بموقف»شيكابالا«على مواقع التواصل الاجتماعي.

أما إمام عاشور، فقد سخرت منه جماهير الأهلي بعد أن نشرت له صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو مستلقٍ على الأرض بعد مراوغة من طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي، وهي المراوغة التي أعقبتها تمريرة جاء منها الهدف الثاني للأهلي في مباراة السوبر، غير أن عاشور حظي باحترام الجماهير المصرية، بعد أن حرص على زيارة لاعب الأهلي محمد عبد المنعم، عقب إجراء جراحة في الأنف، أمس، ونشر لاعب الزمالك صورة له على»تويتر«، برفقة مدافع الأهلي في المستشفى.

وأشاد ماهر همام نجم النادي الأهلي السابق، بموقف لاعب الزمالك، وكانت الصورة لها ردود أفعال وصدى إيجابي واسع ضد محاولات التعصب ونشر الفتنة بين جماهير الناديين، ونشر ماهر همام الصورة عبر حسابه على»تويتر«وعلق قائلًا:لفتة طيبة من إمام عاشور مع محمد عبد المنعم بعد إجراء جراحة الأنف.

فيما أعلن الإعلامي أحمد شوبير، حارس الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن خلافه مع إمام عاشور قد انتهى، بعد مواقف اللاعب الأخيرة والتي تدل على أنه قد تعلم من أخطاء الماضي، وذلك بعد خلاف قديم بسبب تجاوزات لاعب الزمالك في حق رموز الأهلي ومنهم شوبير، أثناء مباراة جمعت بين الأهلي والزمالك في دوري الشباب.

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