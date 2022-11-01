حي العرب يتصدر الدوري السوداني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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تصدر فريق حي العرب بورتسودان صدارة الدوري الممتاز في جولته الخامسة برصيد (10) نقاط، وحقق حي العرب العلامة الكاملة من النقاط في آخر أربع مباريات، وتعادل واحد، مع مباريات أقل من ثاني الترتيب أهل شندي الذي يتقدم عليه بمباراة، فيما يحل الهلال ثالثاً برصيد (9) نقاط من ثلاث مباريات، والمريخ في المركز (13) بثلاث نقاط من مباراتين فوز وهزيمة.

وعبر نائب رئيس نادي حي العرب بورتسودان سيف الدين حلة، عن سعادته بصدارة الترتيب عن جدارة واستحقاق، مؤكداً أن الاستقرار الفني والإداري انعكس على الفريق وما حققه من نتائج، وأشاد سيف الدين بفوز الفريق الأخير على هلال الفاشر على أرضه ووسط جمهوره، مؤكداً أنهم عازمون على تحقيق الفوز على أهلي الخرطوم في الجولة المقبلة لتأكيد أحقيتهم بصدارة الترتيب.

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