مرتضى منصور يتقدم باستقالته من رئاسة نادي الزمالك

المصدر: وكالات

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أكد نجم منتخب مصر السابق أحمد حسام ميدو، أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تقدم باستقالته من رئاسة مجلس إدارة النادي، خلال اجتماعه بوزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، في الأيام الماضية.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية، إن استقالة مرتضى منصور لوزير الرياضة، جاءت بعد قرار المحكمة برفض الطعن الذي قدمه على إيقاف حكم الحجز على أرصدة الزمالك في البنوك، الصادر لصالح ممدوح عباس، رئيس الزمالك الأسبق.

وأضاف ميدو: "الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رفض فكرة استقالة مجلس مرتضى منصور من الزمالك، ووعد بإيجاد حل سريع لتلك الأزمة".

وأكد ميدو، أن ممدوح عباس من حقه أن يطالب بمستحقاته التي صرح بأنه أنفقها على الزمالك خلال فترة توليه رئاسة مجلس إدارة الزمالك، و"ليس من حقنا أن نقول له لا تطالب بحقوقك".

وأضاف ميدو أن "الخلاف بين ممدوح عباس ومرتضى منصور، لا يخص نادي الزمالك، والأكثر تضرراً في الأمر هو نادي الزمالك والجميع يعلم ذلك، فلابد من التغاضي عن بعض الأمور لحل الأزمة".

وطالب ميدو بعقد جلسة بين ممدوح عباس ومرتضى منصور، وأن يحصل خلالها الأول على موافقة كتابية بتقسيط مستحقاته لدى الزمالك وإنهاء تلك الأزمة تماما.

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