حمدالله يعزز صفوف المغرب في كأس العالم 2022

المصدر: البيان

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استدعى المدير الفني لمنتخب المغرب وليد الركراكي، هداف نادي اتحاد جدة السعودي عبدالرزاق حمد الله، إلى قائمة أسود الأطلس استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم 2022.

ووفقاً للإعلامي السعودي بصحيفة "الرياضية" ماجد هود الذي غرد عبر حسابه على "تويتر"، فإن حمدالله تلقى استدعاء من قبل الركراكي، للانضمام لمعسكر منتخب المغرب، المقرر انطلاقه 13 نوفمبر المقبل، استعدادا للمونديال.

ولم ينضم حمد الله لقائمة منتخب المغرب منذ أكثر من ثلاثة أعوام بالرغم من أرقامه التهديفية المميزة في الدوري السعودي، بقرار تأديبي من اتحاد الكرة المغربي، بسبب مغادرة اللاعب لمعسكر المنتخب بشكل مفاجئ قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر.

ويلعب منتخب المغرب في نهائيات كأس العالم التي تنطلق في قطر 20 نوفمبر المقبل، في المجموعة السادسة التي تضم منتخبات بلجيكا وكرواتيا وكندا، ويأمل أسود الأطلس بلوغ الدور الثاني للمرة الثانية في تاريخهم بعد مونديال 1986.

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