الاتحاد السكندري ينفرد بصدارة الدوري المصري مؤقتاً

المصدر: أ ف ب

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واصل الاتحاد السكندري بدايته القوية وانفرد بالصدارة مؤقتا بفوزه الكبير على ضيفه طلائع الجيش 3-1 أمس الاثنين بملعب الاسكندرية في افتتاح المرحلة الثالثة من الدوري المصري لكرة القدم.

وقلب الاتحاد السكندري تخلفه بهدف لكريم طارق (25) إلى فوز بثلاثة أهداف تناوب على تسجيلها الانغولي كريستوفر مابولولو (68) وخالد صبحي (79) ومروان عطية (90).

وهو الفوز الثالث تواليا للاتحاد السكندري فرفع رصيده إلى تسع نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام شريكيه السابقين الزمالك حامل اللقب في العامين الأخيرين وغريمه التقليدي الأهلي، فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند أربع نقاط في المركز السابع بعدما مني بخسارته الأولى هذا الموسم.

ويلعب الزمالك مع ضيفه بيراميدز الأحد في قمة المرحلة، فيما يحل الأهلي ضيفا على الداخلية الأربعاء.

وتعادل المقاولون العرب مع ضيفه فاركو صفر-صفر بملعب المقاولون العرب في القاهرة.

وهو التعادل الثالث تواليا للمقاولون العرب رافعا رصيده الى 3 نقاط في المركز العاشر مقابل خمس نقاط لفاركو الخامس.

ويلعب اليوم الثلاثاء حرس الحدود مع سموحة، والبنك الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، على أن تختتم المرحلة الاثنين المقبل بلقاء الإسماعيلي مع فيوتشر.

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