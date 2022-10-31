كولر يعبر 3 اختبارات مع الأهلي المصري

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

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نجح السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي المصري، في تخطي 3 اختبارات مهمة مر بها مع الفريق الأحمر، منذ توليه المهمة في 9 سبتمبر الماضي، جعلته يحظى بثقة الجماهير «الأهلاوية»، في قيادة الفريق نحو العودة إلى البطولات بعد فترة تراجع وموسم مضى بلا أي إنجاز، بعد خسارة لقبي الدوري والكأس لصالح الزمالك، وكذلك خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا.

وتولى كولر المهمة بعد فترة شهدت تراجعاً في المستوى للفريق الأحمر، وعلى الرغم من أن مهمة المدرب السويسري جاءت عقب فشل البرتغالي ريكاردو سواريش، الذي لم يستمر مع الأهلي سوى شهرين اثنين فقط، من دون أن يحقق أي بصمة تذكر، إلا أن كولر نجح في إعادة الطمأنينة إلى قلوب الجماهير «الأهلاوية»، التي كانت تخشى من تكرار الفشل، وحقق بداية جيدة على المستويين المحلي والقاري، حيث قاد الأهلي في 5 مباريات في كل البطولات، حقق الفوز في جميعها، من دون أن تستقبل شباكه أي أهداف.

توظيف

كما أعاد المدرب السويسري اكتشاف عدد من اللاعبين ومنهم محمود متولي الذي ظهر بصورة لافتة في خط الدفاع، وعمل على تنظيم دفاعات الفريق، ولم تمنَ شباكه في أي مباراة من المباريات الخمس التي خاضها تحت قيادته، وكذلك أعاد اكتشاف طاهر محمد طاهر الذي استعاد خطورته الهجومية، وحمدي فتحي في منتصف الملعب، إضافة إلى توظيف المهاجم البرازيلي الجديد برونو سافيو.

ومن بين كافة الاختبارات التي مر بها كولر مع الأهلي، جاء الاختبار الأخير لتأكيد الثقة بين المدرب والجماهير، حيث تمثل هذا الاختبار في مواجهة الزمالك، المنافس التقليدي، وهي المواجهة الأهم بالنسبة لجماهير الفريق الأحمر التي تعدها بطولة خاصة، وتنافس فيها الغريمان على لقب السوبر المصري، في مواجهة خارج مصر، أقيمت في مدينة العين الإماراتية، وحقق الأهلي الفوز بهدفين دون رد، ونال اللقب الأول له هذا الموسم، وهو ما زاد من جماهيرية المدرب السويسري، بعد أن تفوق فنياً على منافسه المخضرم جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك، كما نجح في بث الثقة في نفوس لاعبيه فظهروا بمستوى متميز.

اختبار

وكان الاختبار الأول لكولر على المستوى القاري، حيث قاد الفريق للتأهل إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد الفوز على فريق الاتحاد المنستيري بطل تونس، ووصيف الدوري المحلي، في الدور التمهيدي الثاني من البطولة، وتفوق الأهلي ذهاباً بهدف دون رد، ثم إياباً بثلاثة أهداف نظيفة.

وفي بدايته المحلية مع الأهلي، نجح كولر في قيادة الفريق لتحقيق فوزين متتاليين في أول جولتين خاضهما لصالح الدوري الممتاز، وفاز الأهلي على الإسماعيلي في المواجهة الأولى، بهدف دون رد، قبل أن يحقق النتيجة نفسها أمام فريق أسوان في الجولة الثانية.

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