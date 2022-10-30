المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

ت + ت - الحجم الطبيعي

بات ربيع ياسين أول ضحايا الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، ورحل عن تدريب فريق أسوان بعد ثلاث جولات فقط من عمر الدوري، خسرها الفريق أمام الاتحاد السكندري والأهلي وغزل المحلة، ليتذيل جدول الترتيب من دون رصيد من النقاط، ما عجل برحيل المدرب عن الفريق، الصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء هذا الموسم.

وأعلن مجلس إدارة نادي أسوان، برئاسة الشافعي صالح، قبول اعتذار ربيع ياسين، أحد نجوم منتخب مصر في كأس العالم 1990 بإيطاليا، وإكمال مهمته التدريبية مع فريق الكرة إذ تم إنهاء العلاقة بالتراضي بين الطرفين، كما قرر النادي رحيل هيثم عرابي المدير الرياضي بالنادي.

وأكد الشافعي صالح أنه عقد جلسة مع ربيع ياسين وهيثم عرابي للاتفاق على إنهاء العلاقة بالتراضي، مع التقدير لجهود ربيع ياسين في الفترة الماضية بعد توليه مهمة الإدارة الفنية للفريق، ولفت إلى أن أسباب الرحيل واضحة ولم يصادف التوفيق الفريق في أول 3 جولات بالدوري، وخسر مباراتين على ملعبه، وقال: فضل مجلس الإدارة تغيير المدرب مع تقديره الكامل لاسم وقيمة ربيع ياسين أحد أساطير الكرة المصرية.

وكشف رئيس نادي أسوان، أن المدرب الجديد سيكون مصرياً، ولا مجال للتعاقد مع مدرب أجنبي، وقال: لدينا متسع من الوقت، لأن الفريق سيخوض مباراة الجولة الرابعة 23 نوفمبر المقبل.

وقائع مشابهة

الجدير بالذكر أن الكرة المصرية واجهت مواقف مشابهة في الفترة الماضية إذ أقال الاتحاد المصري لكرة القدم، إيهاب جلال من تدريب المنتخب المصري الأول، بعد أن أمضى في منصبه شهرين فقط من تاريخ التعاقد وحتى الرحيل، ولكنه عملياً استمر 17 يوماً فقط من بدء المعسكر الأول له في القيادة الفنية للمنتخب وحتى تاريخ إقالته، وقاد المنتخب في مباراتين فقط ورحل لسوء النتائج.

وفسخ النادي الأهلي التعاقد مع البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني لفريق الكرة الأول، بعد شهرين فقط على رأس الجهاز الفني للفريق، بسبب تراجع نتائج الفريق تحت قيادته، واحتلاله المركز الثالث في جدول الدوري وخسارة كأس مصر أمام الزمالك.

ودخل طلعت يوسف قائمة الإقالات، إذ تولى تدريب فريق الإسماعيلي مع بداية الموسم الماضي، ولكنه رحل من دون قيادة الفريق في أي مباراة، بسبب إصابته بفيروس «كورونا»، وهو ما تسبب في نشوب خلافات بين يوسف ويحيى الكومي رئيس الإسماعيلي.

الأغرب

ويعد النادي الإسماعيلي صاحب أغرب واقعة إقالة للمدربين في تاريخ الكرة المصرية، حينما أعلن قبل انطلاق الموسم الكروي الجاري، إقالة مدربه البرتغالي هيلدر كريستوفاو بعد ساعتين فقط من التعاقد معه، ونشر الإسماعيلي عبر حسابه الرسمي على «تويتر» مقطع فيديو للمدرب البرتغالي، وهو يوقع عقود تدريب الفريق، وبعدها بساعتين أعلن التراجع عن التعاقد معه.

وتعد واقعة أسرع إقالة لمدرب في تاريخ كرة القدم على مستوى العالم، حدثت في فريق توركواي يونايتد الإنجليزي، إذ أعلن عن إقالة مدربه ليروي روسينيور بعد 10 دقائق فقط من تعيينه، وتم بيع النادي وأراد المشتري الجديد تعيين مدير فني آخر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز